索纳洛得票超乎预期 巴西总统大选30日决选

（法新社里约热内卢2日电） 巴西选务单位今天表示，总统大选将于10月30日进行第2轮决选。两极激化的巴西总统大选今天首轮投票，右翼的现任总统波索纳洛得票超乎预期，紧追左翼的鲁拉。

广告 继续浏览后续

根据巴西高等选举法院（Superior Electoral Tribunal）官方计票，在97.2%投开票所回报计票后，左翼的前总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）以得票率47.9%领先波索纳洛（Jair Bolsonaro）的43.7%。巴西高等选举法院在官网表示「势必进行」第2轮决选。

因波索纳洛票仓的北部、东南部，开票速度比鲁拉票仓的东北部快，开票之初鲁拉还一度落后。直到开完约7成选票后，鲁拉才后来居上，让齐聚街头的支持者松口气欢呼。鲁拉的支持者穿上代表「劳工党」（Workers Party）的红色服饰，一同观看开票过程。

但这对波索纳洛阵营而言仍是一剂强心针，对鲁拉阵营则是令人失望的结果。因为民调机构Datafolha在选举前夕公布的民调预测，2003到2010年担任过总统的鲁拉，有望第一轮就能以过半的50%得票大胜波索纳洛的36%，不用进入第2轮。（译者：译者：刘文瑜、陈亦伟）

© 2022 AFP