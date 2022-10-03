蒲亭最鹰派盟友 车臣领袖将送3儿子上乌克兰战场

（法新社莫斯科3日电） 俄罗斯总统蒲亭的最鹰派盟友之一、车臣共和国领导人卡狄罗夫今天表示，他将派遣自己的3名青少年儿子至乌克兰战场前线，而他们的年龄分别只有14、15及16岁。

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法新社报导，卡狄罗夫（Ramzan Kadyrov）在通讯软体Telegram发布影片，显示他的几个儿子在射击场发射火箭筒，并写道：「现在是他们在真实战斗中证明自己的时候了，我对于这种渴望只能表示欢迎。」

此外，卡狄罗夫也写道：「他们很快就会到（乌克兰）前线，而且将会前往接触线（contact line）最艰难的地段。」

他还说，自己的3名儿子阿赫马特（Akhmat，16岁）、艾里（Eli，15岁）及亚当（Adam，14岁），「几乎从他们最年幼的时候」就开始进行战斗训练至今。他并坚称自己「不是开玩笑」。

上述影片显示，他的3名儿子身穿迷彩服，戴上墨镜，坐在坦克车上，腰间系着枪枝，使用火箭筒和机关枪。这些青少年在射击时偶尔微笑，或比出竖起大拇指的手势。

卡狄罗夫曾是军阀，目前领导以穆斯林人口为主的车臣共和国，关于蒲亭（Vladimir Putin）对乌克兰的进攻，卡狄罗夫一直是最直言挺俄的支持者之一。

在俄罗斯1日宣布弃守乌克兰东部重镇利曼（Lyman）后，身为蒲亭最鹰派盟友之一的卡狄罗夫曾呼吁莫斯科当局诉诸低当量核武。

但克里姆林宫今天驳斥了动用核武的可能性。克宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在每日简报时告诉记者：「在我国，只会在依据有关准则所订条件的情况下动用核武。」

尽管如此，培斯科夫还是称赞卡狄罗夫对在乌克兰的军事行动作出「英勇贡献」。

© 2022 AFP