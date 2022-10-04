乌军在赫松州取得突破 俄军连日来遭到猛攻

（法新社莫斯科4日电） 俄罗斯最近宣布兼并乌克兰南部赫松州，莫斯科任命的该州州长今天在公开访谈中表示，当地俄军已遭到乌军猛烈攻击数日。

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赫松州（Kherson）是俄罗斯2月对乌克兰展开攻击后，最早遭到莫斯科掌控的乌克兰几个州之一。尽管俄军没有掌控全州，莫斯科仍于上周宣告予以兼并。

观察这场冲突的组织近日曾表示，乌军正朝俄控区更深入推进，尤其对第聂伯河（Dnipro River）西岸的赫松州北部。

俄罗斯任命的赫松州州长萨尔多（Vladimir Saldo）昨天受访时称，乌军在杜德恰尼村（Dudchany）附近已经取得斩获。这项访问今天在他本人的官方频道中公开。

他说：「这项突破没有维持很久。今天展开空中攻势后，许多乌克兰装甲车辆和人员遭到摧毁。」

当地媒体今天报导萨尔多的副手斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）指出，乌方朝杜德恰尼村推进的攻势已被挡下，「没有出现恐慌」。

加密通讯软体Telegram追踪在乌境内俄军动向的频道Rybar指出，乌军朝杜德恰尼村和阿尔汉格利西克村（Arkhanhelske）附近挺进，试图「切断第聂伯河右岸俄方供给」。

战前有100万人口、主要为农业区的赫松州，是通往克里米亚半岛（Crimean）的门户。

据俄罗斯各家通讯社报导以及未经证实的社群媒体消息指出，占领部队和俄方扶植官员遭到游击队员攻击，由于渡河桥梁已遭乌军摧毁，俄军有落入圈套的风险。

乌克兰赫松州估计约有8成疆土落入俄罗斯掌控。

© 2022 AFP