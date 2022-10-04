北韩支持俄吞并乌东4个州 批评美国表现如黑道

（法新社首尔3日电） 北韩今天对俄罗斯吞并俄军占领的数个乌克兰地区表示支持，并指控美国及其盟友表现如同黑道一般，在联合国带头反对俄国的行为。

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俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）上周宣布，莫斯科已经吞并乌克兰4个州。克里姆林宫在这些州举办公投。

美国和其他西方国家称俄国举行假公投，逼迫乌克兰公民在枪口下投票，并誓言永远不会承认吞并。

但北韩外务省北美司司长赵哲秀（Jo Chol Su，音译）为入俄公投辩护。北韩官方「北韩中央通信社」（KCNA）报导，赵哲秀认为公投是完全合法的，并且「符合联合国宪章（UN Charter）规定的民族平等原则」。北韩是俄国的盟友。

北韩中央通信社报导，赵哲秀在声明中表示：「绝大多数选民支持被纳入俄国。」

赵哲秀表示，美国干涉独立国家的内政，「滥用」联合国安理会。他说：「美国可以利用联合国安理会作为其盾牌和侵略手段，以维持霸权地位的日子一去不复返了。」

他继续说：「如果联合国安理会要违背联合国宪章宗旨和原则，采用不合逻辑和如黑道般的双重标准，侵犯主权国家的独立权利和根本利益，将对其造成的后果承担全部责任。」

© 2022 AFP