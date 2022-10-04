北韩试射横越日本上空 专家：疑为火星-12型飞弹

（法新社首尔4日电） 北韩正加强破纪录的武器测试闪电战，南韩和日本政府说，北韩今天发射一枚飞越日本的中程弹道飞弹，让事态大幅升级。专家指出，这可能是一枚「火星-12型」中程弹道飞弹。

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北韩上一次发射飞越日本的飞弹是在2017年，当时北韩领导人金正恩与时任美国总统川普互相谩骂，川普当时批评金正恩已是超越常态的严重威胁，还两度以「烈焰与怒火」（fire and fury）强调，北韩将面临世上前所未见的怒火与威力反击。

南韩军方表示，军方「今天（4日）上午7时23分左右，侦测到一枚疑似中程弹道飞弹物体从慈江道舞坪里一带发射，朝东部方向飞越日本」。

前南韩海军军官、现任教于首尔庆南大学（Kyungnam University）的金东烨（Kim Dong-yup，音译）表示，南韩和日本发布的飞弹初步飞行细节显示，这枚飞弹有可能是北韩2017年公布、作为威胁攻击关岛计画一部分的「火星-12型」（Hwasong-12）中程弹道飞弹（IRBM）。

首尔梨花女子大学教授李雷夫（Leif-Eric Easley）则表示：「平壤当局若发射飞弹飞越日本，表示其近来挑衅行为出现重大升级。平壤仍处于挑衅和测试循环的中间。」

他还说：「金氏政权正在研发战术核弹头和潜射弹道飞弹等武器，作为军备竞赛中超越南韩并离间美国盟国的长程战略一环。」

© 2022 AFP