禽流感疫情袭击 南非近30只濒危企鹅死亡

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（法新社开普敦3日电）自8月中以来，南非开普敦（Cape Town）附近的波德斯海滩（Boulders Beach）已有近30只濒临绝种的非洲企鹅死于禽流感，这里是南非重要的企鹅繁殖地。

南部非洲海岸鸟类保护基金会（SANCCOB）临床兽医罗伯兹（David Roberts）向法新社表示，28只濒临绝种的企鹅有些因感染疾病死亡，有些则因染疫，难逃被扑杀命运。

基金会正与南非环境事务部旗下机关「南非国家公园」（South African National Parks）携手合作，要找出更多可能带有禽流感病毒的企鹅。

罗伯兹说：「他们的保育员每天都在巡逻，寻找任何可能有症状的企鹅…一旦找到，将把它们从原本的栖息地隔离开来。」他补充道，保育员均身着防护装备，以确保「他们不会成为传播链的一部分」。

波德斯海滩的企鹅栖息地位于开普敦市以南约20公里的赛门镇（Simon's Town），约3000只非洲企鹅（African penguins）栖息于此，这种企鹅仅出现在非洲南部的水域。

禽流感病毒通常透过粪便在鸟类之间传播。根据「南非国家公园」说法，禽流感病毒去年5月在国内现踪，并对许多海鸟造成影响。

非洲企鹅是国际自然保育联盟（International Union for Conservation of Nature）列入红色名录的物种之一，代表它们面临绝种的风险相当高。

罗伯兹说，尽管像禽流感这样的疫情通常不会对野生动物的数量造成「令人担忧的作用」，却会让非洲企鹅承受更大的压力。

他表示：「它们正面临食物匮乏、栖地遭破坏、海洋生态系统崩溃等其他压力…正因如此，我们担心疾病会将它们逼到绝境。」

© 2022 AFP