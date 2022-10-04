索罗门外长：不会在美中之间选边站

（法新社威灵顿4日电） 索罗门群岛外交部长马内列今天表示，先前反对美国太平洋伙伴关系宣言的初稿，是因为一些间接提到中国的内容令人感到「不安」，又说索罗门不会在美国与中国之间选边站。

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美国与太平洋岛国上周在华府签署联合宣言，据称索罗门对内容感到担忧。索罗门外交部长马内列（Jeremiah Manele）今天访问纽西兰时，被记者问到他的看法。

马内列说：「联合宣言的初稿，有些影射内容令我们感到不安。」他说，这些说法「让我们陷入必须选边站的处境，我们不想被逼着选边站」。

记者问到那些内容是否是指中国时，马内列说：「间接地提到。」

马内列说，美国与14个太平洋岛国在华府会面，之后在谈判方面达成「共识」，让索罗门群岛签署了最终宣言。

自从在第二次世界大战获胜后，美国一直在南太平洋扮演要角。但最近几年，中国透过投资、警察训练以及最具争议地与索罗门群岛签署安全协议，展现自己的立场。

美国总统拜登上周宣布为太平洋岛国提供8亿1000万美元新资金，并与他们签署联合宣言，承诺强化美国与太平洋伙伴关系，以抗衡北京在南太平洋地区日益增长的影响力。

索罗门群岛总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）当时在华府告诉法新社，这次的谈判以「正面方式」解决了他的担忧。

马内列在威灵顿与纽西兰外长马胡塔（Nanaia Mahuta）会面后说，中国与美国在太平洋都受到欢迎。

他重申索罗门的立场，今年4月与北京签署的安全协议，不会促成中国在索罗门群岛建立军事存在。

马内列说：「印度太平洋…不应该被视为发生对抗、冲突与战争的区域。」

「那项协议没有建立军事基地的条款。我们乐见美国再度与太平洋国家交流，我们期待与所有伙伴国家合作。」

© 2022 AFP