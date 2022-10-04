苹果宣布：威尔史密斯新片将于12月上映

（法新社洛杉矶3日电） 威尔史密斯在奥斯卡颁奖典礼甩克里斯洛克一巴掌的事件虽还没满1年，苹果公司今天表示，威尔史密斯新片「解放」（Emancipation，暂译）将于今年12月推出。

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威尔史密斯（Will Smith）今年3月因不满「最佳纪录片」颁奖人克里斯洛克（Chris Rock）拿妻子洁达苹姬史密斯（Jada Pinkett Smith）光头造型开玩笑，冲上台呼了他一巴掌。几分钟后，威尔史密斯以「王者理查」（King Richard）拿下奥斯卡最佳男主角奖。

他公然动粗的行为引发美国社会谴责，美国影艺学院也宣布禁止他未来10年参加奥斯卡颁奖典礼。事件过后，由他主演、描述美国黑奴的剧情片「解放」上映档期遭撤，外界普遍认为应与他出手打人脱不了关系。

不过苹果公司今天出乎意料地宣布，威尔史密斯这部新片将于12月2日在戏院上映，并于上映一周后在Apple TV+串流。

这个时间点意味着，苹果将能帮「解放」报名角逐明年3月的奥斯卡。苹果今年凭藉「乐动心旋律」（CODA）成为史上第一个获颁奥斯卡最佳影片奖的串流服务平台。

威尔史密斯在掌掴事件后一直保持相对低调。4月时他辞去奥斯卡颁奖单位美国影艺学院会员资格，接着被禁止出席颁奖典礼10年。7月时他曾在社媒释出一支影片，对自己在奥斯卡颁奖典礼上的行为表达懊悔，还说曾联系克里斯洛克，但碰了钉子。

但威尔史密斯日前出席了由美国全国有色人种民权促进协会（NAACP）在华府主办的「解放」试映会。

他在片中饰演一名遭残酷鞭打的奴隶，踏上从路易斯安那州逃往北方寻求自由的旅程。

「解放」的故事实际上是出自一张相当出名的照片「被鞭打的彼得」（Whipped Peter），照片主人翁彼得（Peter）曾是路易斯安那州一座农场的奴隶，逃到北方加入联邦军后，体检过程被联邦军拍下了他背上密密麻麻的疤痕。

© 2022 AFP