菲律宾广播名嘴 马尼拉郊外遭枪击丧命

（法新社马尼拉4日电） 菲律宾广播名嘴裴西．拉皮德昨天在马尼拉郊外遭两名骑摩托车的枪手射杀而丧命。他过去直言不讳批评前总统杜特蒂，对现任总统小马可仕政府官员同样火力四射。

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马尼拉大都会区拉斯皮纳斯市（Las Pinas）警长桑托斯（Jaime Santos）告诉Teleradyo新闻频道，裴西．拉皮德（Percy Lapid）昨晚开车准备前往DWBL广播电台上班，两名攻击者骑摩托车对他枪击。

报导称，裴西．拉皮德在居住的拉斯皮纳斯市院落大门陈尸自家汽车内。

桑托斯说：「他对工作满腔热忱，可能因此引来杀机。」

63岁的裴西．拉皮德本名马巴萨（Percival Mabasa），过去直言不讳批评杜特蒂（Rodrigo Duterte），对小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）政府官员同样火力四射。

马尼拉大都会区代理警长埃斯多摩（Jonnel Estomo）表示，已经成立专案小组调查本案。

美国纽约非营利组织「保护记者委员会」（Committee to Protect Journalists）2021年10月的「悬案指数」（impunity index）报告，将有13起谋杀案未破案的菲律宾列为全球第7名。这项指数目的在追踪各国媒体工作者遇害后，凶手逍遥法外、不受制裁的现象。

自从2008年开始有「悬案指数」以来，菲律宾一直是遭到检讨的主要国家。

© 2022 AFP