马斯克推特提和平计画 泽伦斯基发起民调回敬

（法新社基辅3日电） 美国亿万富豪马斯克（Elon Musk）今天在推特（Twitter）提出和平计画，请网友对终结俄乌战争的提案发表意见，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）等乌方官员马上发文回应。

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马斯克（Elon Musk）在推特提出和平协议掀起论战，内容包括一、在俄罗斯占领的乌克兰地区再度举行兼并公投，由联合国监督；二、承认俄罗斯对克里米亚半岛的主权；三、确保向克里米亚供水；四、给予乌克兰中立地位。

创办特斯拉（Tesla）与太空探索科技公司（SpaceX）的马斯克在推特发起民调，让超过1亿700万名跟随者对这个构想投票。

泽伦斯基也在推特发起自己的民调反呛马斯克，问网友「你比较喜欢哪一个马斯克？」选项有「支持乌克兰的马斯克」与「支持俄罗斯的马斯克」。

乌克兰驻德国大使梅尔尼克（Andriy Melnyk）直白地回应：「我（对马斯克）非常委婉的回应是，闪一边去。」

乌克兰总统幕僚波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）提出「更优的和平计画」，让乌克兰收复克里米亚等领土，要求俄罗斯去军事化与非核化，并把「战犯」送到国际法庭审判。

马斯克又发文说：「俄罗斯人口是乌克兰的3倍，所以乌克兰不太可能会在全面战争中获胜。如果你们在乎乌克兰人民，那就寻求和平。」

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）发布局部动员令增强部队并威胁使用核武后，呼吁乌克兰停止敌对状态并展开谈判。

但泽伦斯基说，只要蒲亭还是俄罗斯领导人，他绝不会参与谈判。

© 2022 AFP