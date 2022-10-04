2024退出国际太空站计画有变 俄罗斯太空总署：拟继续参与

（法新社华盛顿3日电） 俄罗斯联邦太空总署（Roscosmos）官员今天表示，Roscosmos正与莫斯科当局商讨在2024年后继续参与国际太空站（ISS）事宜。

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法新社报导，Roscosmos载人航太计画执行董事克里卡约夫（Sergei Krikalev）告诉记者，Roscosmos已开始「与我国政府讨论延长我们对国际太空站计画的参与，盼能获得许可，明年继续在国际太空站执行任务」。

俄罗斯因入侵邻国乌克兰，而与西方关系破裂，Roscosmos署长波瑞索夫（Yuri Borisov）今年夏天宣布，俄罗斯将在「2024年后」退出国际太空站，准备另起炉灶，建造自己的太空站。

但他还没有为这项计画设定一个明确日期。

克里卡约夫承认，建造新太空站并非一蹴可几，「所以在我们拥有任何新的基础设施前，我们可能会继续在国际太空站执行任务」。

美国国家航空暨太空总署（NASA）5日将发射一枚SpaceX火箭，克里卡约夫在NASA发射前视讯记者会上用英语发表上述言论。即将发射的SpaceX火箭将搭载一名俄罗斯太空人、两名美国太空人和一名日本太空人前往国际太空站。

国际太空站伙伴国美国、俄罗斯、欧洲、加拿大和日本目前只承诺会一起让ISS运作到2024年，不过美国官员表示，他们希望ISS能继续运作到2030年。

自俄罗斯2月入侵乌克兰以来，航太是少数几个在美、俄极端紧张局势中幸存下来的合作领域之一。

© 2022 AFP