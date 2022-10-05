丹麦大选11月1日举行 左右阵营民调不相上下

（法新社哥本哈根5日电） 丹麦总理佛瑞德里克森今天表示，国会大选将于11月1日举行。目前的民调显示，她所领导的左派联盟和对手右派联盟势均力敌。

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佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）在记者会上表示：「我今天向女王报告将举行国会选举。」

根据丹麦的制度，2019年6月上台至今的佛瑞德里克森必须在2023年6月以前举行国会大选。

不过，支持佛瑞德里克森少数政府的小党向她发出最后通牒，要求她在10月6日国会首次辩论大会前宣布举行大选。

近日民调显示，以佛瑞德里克森领导的社会民主党（Social Democrats）为首，由几个左翼政党组成的「红色集团」（red bloc），得票率介于47-50%；而包括自由党（Liberal Paty）、保守党（Conservative Party）和3个民族主义右翼政党在内的「蓝色集团」（blue bloc）得票率为49-50%。

以席次来看，若没有来自格陵兰（Greenland）和法罗群岛（Faroe Islands）的国会议员支持，红、蓝集团在国会中都无法掌控多数席次。

© 2022 AFP