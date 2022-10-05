亚塞拜然宣称纳卡区发现乱葬岗 是亚美尼亚所为

（法新社亚塞拜然埃迪利5日电） 亚塞拜然今天表示在纳戈尔诺．卡拉巴赫地区发现一处乱葬岗，并称所埋的是1990年代纳卡战争期间被亚美尼亚分离派势力处决的亚塞拜然军人。

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亚塞拜然总统阿利耶夫（Ilham Aliyev）的外交政策顾问哈吉耶夫（Hikmet Hajiyev）在推特发文称：「在埃迪利村（Edilli）发现一处第一次纳卡战争期间遭到酷刑和处决的亚塞拜然军人乱葬岗。」

他说：「自这场（1990年代）战争以来，仍有4000名亚塞拜然军人和平民下落不明，亚美尼亚拒绝透露乱葬岗的位置。」

亚塞拜然国家战俘委员会的艾芬迪耶夫（Namig Efendiyev）告诉法新社，「自2月以来，乱葬岗中已发现25具人类遗骸」。

亚塞拜然和亚美尼亚于1990年代和2020年在纳戈尔诺．卡拉巴赫地区（Nagorno-Karabakh，简称纳卡区）打过两场战争。纳卡区位在亚塞拜然境内，但居民多为亚美尼亚人。

两国于上个月在边境爆发2020年以来最严重的冲突，共造成双方至少286人丧命，后经美国斡旋而停火。亚塞拜然宣布发现乱葬岗之前几天，亚美尼亚指控亚塞拜然部队在最近的交火中犯下战争罪。

亚美尼亚外交部2日表示，「亚塞拜然用户经常在社交媒体上（发布）大量影片，展示战争罪行」，包括对亚美尼亚战俘施以酷刑和法外处决以及亵渎遗体。

© 2022 AFP