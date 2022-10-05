伊朗艾米尼之死掀学运 女学生无畏怒呛民兵组织

（法新社德黑兰6日电） 伊朗库德族女子艾米尼上月因未戴好头巾遭道德警察羁押后死亡，引发全国反头巾示威。网传影片显示，女学生们面对着一般民众畏惧的强硬派民兵组织成员，群起质问他，大声怒吼要他「滚开」。

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伊朗反政府示威在全国蔓延开来，如今这股风潮也传至校园，一部新的网路影片显示，一群女学生正在质问一名伊朗强硬派民兵组织巴斯杰（Basij）成员，这个组织在伊朗可是令人畏惧的团体。

法新社报导，这部影片由名为1500tasvir的帐号在社群网站分享，地点是伊朗南部城市希拉兹（Shiraz），当时这名巴斯杰成员站在讲台上。

据报导，这群女学生当时摘下头巾，在空中挥舞，对着这名民兵组成员大喊着「滚开，巴斯杰」。法新社目前尚无法证实这则影片的真实性。

伊朗22岁库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）据信因未能遵守严格女子服装规定，被道德警察逮捕后于9月16日死亡，掀起伊朗自2019年以来规模最大的示威活动。

社群媒体贴文显示，伊朗首都德黑兰、伊斯法罕（Isfahan）、拉希特（Rasht）和希拉兹（Shiraz）等大城市本月有民众为此举行示威。

伦敦、罗马、马德里和其他西方国家城市也有民众手拿艾米尼的照片举行示威，声援伊朗抗议者。

© 2022 AFP