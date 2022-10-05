克宫：兼并乌克兰「疆土」永远为莫斯科所有

（法新社莫斯科5日电） 克里姆林宫今天矢言「收复」在兼并的乌克兰各州被基辅「夺走」的土地，强调兼并的「疆土」将会「永远」为莫斯科所有。

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俄罗斯在乌克兰战场遭遇一系列军事挫败，克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告诉记者：「将会夺回失土。」

他强调，莫斯科从基辅手上兼并的各州「将永远为俄罗斯所有，不会回归」。

莫斯科失守诸如铁路枢纽利曼（Lyman）等数个乌东关键城镇，都位在俄方上周宣告兼并的乌克兰4个州的范围内。

因俄军没有掌控所兼并任何一州的所有土地，俄罗斯无法明确界定兼并土地的边界。

培斯科夫表示：「想要表达加入俄罗斯意志的乌克兰人，俄罗斯将会继续对他们进行谘询」。

莫斯科上周兼并乌克兰顿内茨克（Donetsk）、卢甘斯克（Luhansk）、赫松（Kherson）和札波罗热（Zaporizhzhia）4州，培斯科夫指出，签署的文件内容明确，「法律措辞写得清清楚楚…法令指的就是通过那时候的领土范围」。

莫斯科在乌南札波罗热州掌控的土地不多，在赫松州北部和顿内茨克州西北部情况也一样。

© 2022 AFP