分析：南海恐成「中国湖」 战狼外交升高恫吓

（法新社菲律宾卡托5日电） 中国对南海的主张日趋强硬。分析指出，追求扩张主义野心的北京似有意避免战争，因此「声嘶力竭的战狼外交熟练地避免越界」，但若恫吓策略奏效，南海恐变成「中国湖」。

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菲律宾渔民维拉蒙特（Mariel Villamonte）多年来一直在黄岩岛碧绿海水中寻找鲷鱼和石斑鱼，直到1艘中国海岸警卫船对他的船喷水。

那是2012年，大约是中国从菲律宾手中夺回黄岩岛控制权之时，而他已经不敢回到那里去了。

现年31岁的维拉蒙特回忆当时2艘中国船只追逐他之后，向他发射高压水柱，「他们的船是钢制的，我们的是木船」。

这个由几代菲律宾人开发的渔场是南海军事冲突的众多潜在热点之一。中国和台湾都声称对几乎整个海域拥有主权，而菲律宾、越南、马来西亚和汶莱则都声称对部分海域拥有主权。 每年产值数兆美元的海上贸易船只行经这个水域，美国和西方盟国的海军舰艇也定期通过。

在所有声索国中，中国近年来态度最为强硬。

数百艘中国海警和海上民兵船只在这个海域出没，骚扰攻击渔船等船只，干扰油气勘探和科学研究。

分析家说，北京目标成为区域霸权并且控制水域中所有活动，而他们正在运用武力，霸凌小国使其屈服。 菲律宾大学海洋事务与海洋法研究所（Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea）所长巴童巴卡（Jay Batongbacal）说：「他们真的把自己看成区域的中心，经济、政治和军事上都是。」

「他们要的是让弱国最终放弃，为了避免麻烦而让中国在那里为所欲为。」

海牙常设仲裁法院于2016年裁定，中国对其「九段线」内海域资源的历史权利主张没有法律依据，不具法律效力。但是中国对南海仲裁结果不予理会，加上菲律宾前总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）为争取中资而搁置法律胜利，两国紧张关系为之缓和。

菲律宾总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今年接替杜特蒂后，曾经作出维护上述仲裁结果的承诺，强调不会「让我们一分一毫的近海海洋权利被践踏」。

然而，中国国家主席习近平本月可望取得史无前例的第3个任期，他统治十年期间，中国对南海大幅扩张影响力。

华府智库亚洲海事透明倡议组织（AMTI）主任波林（Greg Poling）表示，习近平想要在这个海域控制的不是渔业或化石燃料，实现民族复兴的「中国梦」，以及确保政治合法性，才是他的主要目标。

波林指出，数代中国领导人对南海主权的主张日益「荒诞」，这让习近平别无选择地只能「坚定声索一切」。中国在南海填海造岛，在岛上完成跑道、港口和雷达系统，军事化的岛屿让中国船舰得以往南巡逻，远达印尼和马来西亚。

然而分析认为，由于东南亚国家就如何回应存在严重分歧，而且对中国可能进行报复有所顾忌，他们针对北京日益强势没有认真地表达异议。

东南亚国家协会（ASEAN）10个成员包括与中国关系密切的缅甸、柬埔寨、寮国，以及态度较谨慎的其他国家，在此一议题上彼此立场各异。如此分歧也造成东协与中国就「南海行为准则」的谈判受阻。

尽管普遍认为美国是唯一足以抗衡中国的国家，但是外界还是会担心它是否可靠。数十年来政策不连贯和这个区域不受重视的感受，破坏了华府的形象。

马来西亚战略及国际研究院（Institute of Strategic and International Studies）的罗克曼（Shahriman Lockman）表示：「东南亚国家就是不愿意把赌注押在美国身上。」

中国过去曾动用武力来支持自身主张，最近也对台湾周边进行军演，向整个区域示警。中国和越南1974年、1988年曾发生冲突，造成数十名军人阵亡。

不过，追求扩张主义野心的北京，现在似乎也想要避免战争。

澳洲国立大学（Australian National University）国际安全和情报专家布拉克斯兰德（John Blaxland）说：「他们熟练地避免跨过那条界线，声嘶力竭表达抗议，这种战狼外交正是为了恫吓、不战而屈人之兵。」

而此一策略正在奏效。

波林表示，东南亚国家渔民、油气公司和海岸防卫队在当地作业的风险与成本日增，南海可能会变成「中国湖」（Chinese lake）。

© 2022 AFP