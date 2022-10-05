无可避免：日本冲绳对美军基地驻扎看法转变

广告 继续浏览后续

（法新社日本冲绳宜野湾市5日电）数十年来，日本冲绳居民一直强烈反对美军驻扎，这些美军基地常被视为冲绳不成比例承载了驻日美军的负荷。但在中国武力恫吓和经济挑战下，风向正在发生微妙变化。

冲绳仅占日本国土面积的0.6%，驻日美军专用设施面积却有70%集中在冲绳，驻日5万名美军中有超过半数驻扎在此。

与美军基地有关的犯罪、事故和污染，引发冲绳150万居民强烈不满。

但随着中国与区域中美国盟友之间的对抗日益激烈，冲绳现已成为两方对抗的前线地区，冲绳美军基地对于美、日两国的防御战略重要性日益增高。

冲绳宜野湾市议员又吉亮（Ryo Matayoshi）表示：「冲绳的负担已超出负荷」。

他告诉法新社，但「如果我们考虑到日本和东亚安全，冲绳基地的存在某种程度上是无可避免的。」他并表示：「我们这一代许多人都已认清这个事实。」

日本长期以来对于中国不断壮大的军力保持警惕，但随着北京当局在台湾议题上的发言日趋强硬，以及中国海警船一再闯入钓鱼台列屿（日本称尖阁诸岛）周边海域，风险愈来愈大。

今年8月，中国以军事演习来回应美国众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）访台，数枚飞弹落入冲绳附近海域，更加凸显了这个问题。

立命馆亚洲太平洋大学国际关系学教授佐藤洋一郎（Yoichiro Sato）表示：「中国对于裴洛西访台、俄罗斯入侵乌克兰的反应�都提高了日本对威胁的感知。」

© 2022 AFP