有球迷行纳粹礼 澳洲足球协会：终身禁入场观赛

（法新社雪梨5日电） 一名球迷在澳洲一场足球赛上做出向纳粹领袖希特勒（Adolf Hitler）致敬的动作，今天被澳洲足球协会处分，一辈子不得入场观赛。

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这名男性球迷本月1日在雪梨举行的澳洲杯（Australia Cup）决赛上，被摄影机拍到做出法西斯主义标志手势纳粹礼的动作。

澳洲足球协会（Football Australia）表示，已得知球迷身分，并终身禁止他入场观看协会认定的所有比赛，包括国家队、澳洲职业足球联赛（A-League）和澳洲杯活动。

澳洲足球协会表示：「澳洲足球协会对于旗下活动出现不尊重及冒犯性的行为采取零容忍政策，也不会容许可能冒犯、侮辱、贬低或诋毁观众、球员或官员的行为。」

澳洲足球协会还表示，仍会持续调查其他相关人等的身分。

1日在澳洲联邦银行体育场（CommBank Stadium）举行的澳洲杯决赛，吸引超过1万6000名球迷入场观战，期间有8人被逐出球场。

「麦克阿瑟足球俱乐部」（Macarthur FC）终场以2-0击败半职业「雪梨联合58」（Sydney United 58）。

© 2022 AFP