欧盟：准备好讨论进口天然气价格上限

（法新社法国史特拉斯堡5日电） 欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩今天表示，为使飙涨的能源价格下降，欧盟「准备好讨论」为进口天然气价格设定上限。

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欧盟主要经济体德国曾表示，担心设定普遍适用的价格上限，可能导致供应商把天然气转送他处，分散欧洲的供应量。范德赖恩（Ursula von der Leyen）对欧洲议会（European Parliament）的说法示意欧洲已改变论调。

她在法国史特拉斯堡（Strasbourg）告诉欧洲议会议员：「我们准备好讨论发电用天然气的价格上限。」

「这项上限也将是我们电力市场结构与整体性改革的第一步。」

她还说：「我们也必须关注电力市场以外的天然气价格。」

随着北半球即将入冬，15个欧盟成员国之前联合呼吁欧盟为管线输送和船运的天然气设定价格上限，占了欧盟成员国的一半以上。

欧洲正面临能源供给紧俏问题，同时发电成本因为天然气价格暴涨而遽增。

俄罗斯曾是欧洲主要天然气供应国，但在欧盟因为乌克兰战争制裁俄国后，俄国已停止供气。欧盟的制裁不涉及天然气，但限制利润更丰厚的俄国石油销售。

© 2022 AFP