「瑞克和莫蒂」暗藏玄机 偷藏香港反送中运动密码

（法新社香港5日电） 眼尖的香港粉丝发现，美国科幻情境喜剧动画「瑞克和莫蒂」（Rick and Morty）最新一集里暗藏玄机，竟然悄悄放入了暗示「光复香港，时代革命」的英文字母。

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2日播出的「瑞克和莫蒂」第六季第5集Final DeSmithation当中，故事情节维持这部动画一如既往的混乱风格，描述一名被关押起来的外星人被迫生产幸运饼干。

故事进展到高潮时，画面上闪现一连串谜样的英文字母与数字组合，对不知情的人而言，这些或许只不过看似一段随机的文字。

但这些包括GFHG19SDGM、721DLLM以及19HK831等密码中暗藏的含意，很快就在社群媒体平台Reddit以及当地的LIHKG讨论区被香港网友破解。

GFHG19SDGM意指在2019年「反送中」运动时的口号「光复香港，时代革命」，这句口号目前已在香港被禁。

香港政府表示，「光复香港，时代革命」在今时今日「有港独，或将香港特区从中华人民共和国分离出去，改变特区的法律地位，或颠覆国家政权的含意」。

另两段密码暗藏2019年反送中运动时的重要日期。

其一是7月21日，当天发生反送中运动示威者在新界元朗遭人暴打，这起事件触发更大规模示威。另一日期是8月31日，大批防暴警察冲进地铁太子站内逮捕示威民众，爆发激烈警民冲突。

DLLM则是香港网民常用的粤语粗口缩写，警民冲突时常用这句脏话对骂。

一名网友在LIHKG讨论区发文说，「感谢你们，瑞克和莫蒂的制作人」，获得近5000个赞。

也有网友说，这一集动画应该很快会被香港当局下架。香港自从2019年反送中运动后更是严加审查。

还有网友说：「如果这被曝光，然后公司决定低头，那么可能会有人丢掉工作。」

「瑞克和莫蒂」由卡通频道（Cartoon Network）的夜间动画频道Adult Swim制作，描述一名自私的酒鬼爷爷科学家带着孙子展开奇异的跨维度冒险，受到非主流欢迎。

「瑞克和莫蒂」在国际市场由华纳兄弟（Warner Brothers）发行，目前香港观众可透过HBO Go收看。

法新社询问Adult Swim和华纳兄弟此事，但均未收到回覆。

© 2022 AFP