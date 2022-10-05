美国海军造价130亿美元航舰福特号 首次投入部署

（法新社华盛顿4日电） 美国海军最新、最先进航空母舰「福特号」（USS Gerald R. Ford）今天投入首次部署，这艘航舰搭载的部分先进技术曾遭遇阻碍，如今投入部署堪称一大里程碑。

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斥资超过130亿美元（约新台币4100亿元）打造的福特号航舰，投入部署期间将和加拿大、法国、德国等国家合作，展开防空作战、反潜作战和两栖作战等训练。

美国海军的脸书页面上一则现场影片片段显示，维吉尼亚州的诺福克海军基地（Naval Station Norfolk）码头中，数艘拖船正移动着灰色的福特号航舰。

美国海军舰队司令部司令柯德尔（Daryl Caudle）上将在航舰启航前的一份声明中表示，福特号航舰的部署将「展示它在大西洋的独一无二、多领域以及全方位杀伤力」。

美国海军指出，此次部署将有来自9个不同国家共约9000名人员、20艘船舰和60架飞机参与，但并未进一步说明各国数目。

福特号航舰于2017年服役，全长逾335公尺、满载时排水量达10万1000公吨，但仍然能够以每小时逾54公里的速度航行。

福特号航舰以美国第38任总统的名字命名，所需操作船员比以往的航舰少了数百人，设计目的是能够携带仍在开发中的未来能源武器。

根据2022年6月提交给国会的一份报告，相较于以往的航舰，福特号航舰一大进步理应在于它的战机发射与回收效率，但相关系统之前曾发生问题。

© 2022 AFP