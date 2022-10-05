WTO下修2023年全球贸易预测

（法新社日内瓦5日电） 随着俄罗斯入侵乌克兰的战事持续，加上其他不利因素对全球经济造成冲击，世界贸易组织（WTO）今天大幅下修2023年全球贸易预测。

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WTO秘书长伊卫拉（Ngozi Okonjo-Iweala）今天在日内瓦告诉媒体：「全球经济目前面临多重危机。货币紧缩对世界各地的成长造成压力。」

WTO今天公布年度贸易预测更新报告。WTO经济学家表示，他们仍预期今年全球经济成长2.8%，和4月预估值相同。

不过，WTO经济学家将2023年全球经济成长预估，从之前的3.2%下修至2.3%。

相较之下，经济合作暨发展组织（OECD）维持今年成长预估3%，明年成长预估2.2%。

国际货币基金（IMF）则预估今年经济成长3.2%，明年成长2.9%。

WTO经济学家预测，今年全球商品贸易量将成长3.5%，略高于之前的预估值。

他们预期2023年商品贸易量仅成长1%，较4月预估的3.4%大幅下修。

伊卫拉说：「2023年的前景大为黯淡。」

WTO表示，乌克兰战争引发的欧洲能源价格飙涨，预期将压缩欧陆家庭支出，并提高制造业的成本。

与此同时，美国紧缩货币政策对房市、车市和固定投资部门带来打击，而中国仍深陷COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情和制造业的混乱。

WTO还说，燃料、粮食和肥料等进口成本攀升，恐造成开发中国家更多的粮食匮乏和债务压力。

WTO表示，倘若预期的情况发生，明年全球贸易将大幅减缓，不过仍能维持成长。

WTO指出，由于先进经济体的货币政策更迭，加上俄乌战争本质上无法预测，这些预测仍有很大的不确定性。

WTO警告，情况若恶化，明年全球贸易成长将转为负2.8%。不过，WTO也指出，情况若好转，明年全球贸易成长可能高达4.6%。

伊卫拉上周在瑞士日内瓦召开的WTO年度公共论坛开幕式发言表示，俄乌战争、气候危机、粮食价格飙涨、能源市场冲击与疫情后续发展等种种因素，正在制造致使全球经济衰退的条件。

她说：「我们现在必须想办法挺过一场看似迎面而来的经济衰退。」

© 2022 AFP