以色列前总理尼坦雅胡拚掌权 赎罪日急送医后出院

（法新社耶路撒冷6日电） 以色列11月1日将提前举行大选，鹰派前总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）寻求重掌大权。他昨天于赎罪日禁食时感到身体不适，经过1夜住院观察后，今天出院。

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尼坦雅胡办公室发出声明指出，尼坦雅胡已接受所有检查，在得知结果完全正常后，已经从夏里兹迪克（Shaare Zedek）医学中心出院。

昨天晚上，即将满73岁的尼坦雅胡于耶路撒冷一座犹太教堂参加赎罪日祈祷时感到不适。他的办公室说，尼坦雅胡一直在禁食。

赎罪日是犹太教一年当中最神圣的日子。

11月1日，以色列将举行4年内第5度大选。此次选举，中间派的看守总理拉皮德（Yair Lapid）可能会下台，鹰派的尼坦雅胡再度重掌大权的可能性极高。

尼坦雅胡是以色列史上任期最久的总理，正因多项贪污罪名受审，他则否认犯行。

拉皮德筹组的执政联盟2021年终结了尼坦雅胡连续12年的执政。

最新民调显示，尼坦雅胡所属的「联合党」（Likud Party）现居领先，将拿下以色列国会120个席次当中超过30席。另外，尼坦雅胡的右翼联盟，包括极端正统派（ultra-Orthodox）和极右派政党，接近囊括位居多数所需的61个席次。（译者：张欣瑜/核稿：陈政一）

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