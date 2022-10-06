吞并乌国领土后 蒲亭命俄政府接管札波罗热电厂

（法新社莫斯科5日电） 俄罗斯总统蒲亭今天下令，要俄国政府接管位于乌克兰南部札波罗热（Zaporizhzhia）欧洲最大核电厂的运作。蒲亭已正式完成并吞乌克兰逾15%国土的法律程序。

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蒲亭（Vladimir Putin）今天签署法律，将乌克兰境内的顿内茨克人民共和国（DPR）、卢甘斯克人民共和国（LNR）、赫松州（Kherson）和札波罗热州并入俄国版图。这是至少半世纪以来，俄国领土最大幅度的扩张。

蒲亭的行政命令说：「政府将确保这座电厂中的核设施....会整合为联邦资产。」

札波罗热电厂靠近前线，自3月以来一直被俄军占领。

国际原子能总署（IAEA）署长葛罗西（Rafael Grossi）表示，他将前往乌克兰讨论札波罗热电厂事宜。

国际原子能总署昨天表示，葛罗西将针对在电厂周围建立核安与保护区一事「继续磋商」。

札波罗热电厂的营运公司迁到莫斯科后，乌克兰国家核电公司（Energoatom）今天稍早表示，俄罗斯正在「以乌克兰公司的名义建立伪企业」。

乌克兰国家核电公司在社群媒体上说：「很遗憾，他们正试图让乌克兰核子专家卷入其中，他们在俄军占领下的札波罗热电厂…英勇地工作了7个多月」。

俄军将札波罗热电厂厂长穆拉修夫（Ihor Murashov）拘留了两天，3日将他释放。

葛罗西表示，厂长遭拘留又被释放，对电厂的营运「完全没有构成风险」。

近几个月来，札波罗热电厂附近发生炮击事件，乌克兰和俄罗斯互相指责对方应为袭击事件负责，让外界担心恐发生核灾。（译者：纪锦玲）

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