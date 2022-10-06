国际特赦组织：伊朗萨赫丹抗议遭镇压 至少82死

（法新社巴黎6日电） 国际特赦组织今天表示，伊朗东南部希斯坦-俾路支省（Sistan-Baluchistan）首府萨赫丹（Zahedan）9月30日爆发抗议后，维安部队已在这座城市杀害至少82人。

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在库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）遭德黑兰（Tehran）宗教警察羁押且不幸丧命后，伊朗原已深陷抗议潮，萨赫丹的抗议则是因为民众不满省内一名少女据传遭到警察强暴。

国际特赦组织（Amnesty International）表示，维安部队在9月30日的主麻日（星期五）礼拜后，发动暴力镇压，杀害包括孩童在内至少66人，之后又持续镇压抗议，共有16人遇难，且实际死亡人数可能更多。

根据国际特赦组织，9月30日当天，一群人于礼拜后聚集在萨赫丹一处警局外抗议，维安部队朝抗议者、路人、信徒发射「实弹、金属弹丸和催泪瓦斯」。

「国际特赦组织搜集的证据显示，绝大多数被害人是头部、心脏、颈部、躯干中枪，透露出明显的杀人或严重伤害意图。」

国际特赦组织说，发射方向来自「警局屋顶」，9月30日当天至少有3名孩童遇难。

伊朗官员将这场骚动归咎为「极端分子」攻击警局，且有数名伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）成员死亡。

但国际特赦组织说，除了「少数」抗议者朝警局扔掷石头外，查无证据证明抗议者的行动严重威胁维安部队。

伊朗总统莱希（Ebrahim Raisi）已下令彻底调查萨赫丹的冲突。

© 2022 AFP