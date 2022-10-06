才刚遭棋王指控　美小将被西洋棋比赛网站报告称作弊「破百次」

（法新社巴黎5日电） 西洋棋平台chess.com 发布报告说，美国西洋棋小将尼曼（Hans Niemann）线上比赛作弊「可能破100次」。

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出身旧金山的19岁小将尼曼上月才遭挪威世界棋王卡尔森（Magnus Carlsen）指控作弊。

规模庞大的西洋棋比赛网站chess.com昨天傍晚公布深入调查报告指出：「我们共发现尼曼很可能在100多场线上西洋棋比赛作弊，包括几场有奖金的赛事。」

尼曼被控作弊后，chess.com上月5日禁止尼曼参赛，并驳斥是遭到卡尔森施压。chess.com正在收购卡尔森创立的Play Magnus公司。

chess.com表示，对其侦测作弊的方法「非常有信心」，其中包括有最高级别的国际棋手「特级大师」，以及对电脑程式棋步的分析。

平台还在20页报告中，描述了尼曼在棋盘上惊人且快速的进步。报告说：「我们不怀疑汉斯（尼曼）是位才华洋溢的棋手，但我们注意到他的成绩在统计上非比寻常。」

但chess.com 表示，没有证据显示尼曼在棋手亲身应战的比赛中作弊。

卡尔森上月在美国举行的辛克菲尔德杯（Sinquefield Cup）输给尼曼之后，指控尼曼使用不正当手段取胜。

© 2022 AFP