拜登佛州视察伊恩飓风灾区

（法新社佛州迈尔斯堡5日电） 美国总统拜登今天视察伊恩飓风佛州灾情，这是个充满政治色彩的旅程，标志着与共和党批评者以及2024年潜在对手、佛州州长迪尚特（Ron DeSantis）的停战。

广告 继续浏览后续

民主党籍的拜登由第一夫人吉儿（Jill Biden）陪同，在佛州迈尔斯堡（Fort Myers）搭上直升机，从空中视察美国史上最强烈飓风之一伊恩（Hurricane Ian）带来的灾情。

拜登在亲眼目睹满目疮痍后表示：「所有一切，都被这个历史性、强烈且难以想像的风暴弄得支离破碎，不得不从头开始。」

当局表示至少有93人因伊恩风灾失去性命，美国电视台则援引当地官员的话报导，说有超过100人死亡。

对拜登而言，这趟佛州之行有个躲不掉的政治层面，把他带进了迪尚特和前任总统川普的大本营。

表态寻求连任的拜登最终可能得和川普再次交手，或面对迪尚特的挑战。

但这场风灾却让双方炮火暂时平息，拜登数次与迪尚特通电话，迪尚特也对联邦政府迅速伸援的作法表示认可。

迪尚特致词时表示：「总统先生，欢迎来到佛州，我们很感激能一起合作。」

拜登也暖语回应说，迪尚特「做得很好」，「我们有非常不同的政治哲学，但我们携手合作」。

© 2022 AFP