新疆人权状况辩论提案 联合国人权理事会否决

（法新社日内瓦6日电） 联合国人权理事会今天经表决后，否决针对中国新疆维吾尔自治区人权状况进行辩论，使得西方国家共同提出的一项决议草案胎死腹中。

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在此之前，北京展开激烈游说。47个成员的联合国人权理事会（UNHRC）今天表决后，以19票反对、17票赞成、11票弃权，否决了就上述议题进行辩论的动议。

投反对票的包括玻利维亚、喀麦隆、中国、古巴、厄利垂亚、加彭、印尼、象牙海岸、哈萨克、茅利塔尼亚、纳米比亚、尼泊尔、巴基斯坦、卡达、塞内加尔、苏丹、阿拉伯联合大公国、乌兹别克、委内瑞拉。

阿根廷、亚美尼亚、贝南、巴西、甘比亚、印度、利比亚、马拉威、马来西亚、墨西哥、乌克兰弃权。

中国遭控在西部新疆维吾尔自治区对维吾尔人和其他穆斯林少数民族犯下违反人道罪，华府上个月破天荒地在联合国人权理事会提出决议草案，寻求就此进行「辩论」。

决议案共同提案国包括英国、加拿大、瑞典、丹麦、芬兰、冰岛、挪威、澳洲和立陶宛。

联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）卸任前公布延宕已久报告，指出新疆可能发生反人道罪，中国自此受到严密审查。

不管在日内瓦或是在各国首都，中国早就卯足全力在驳斥新疆报告，极力阐明「真实的」新疆人权态势。

中国对非洲国家大举投入基础建设并且进行其他投资，是当地主要债权国，此刻也对这些国家极尽拉拢之能事。

上个月针对人权理事会中13个非洲国家表决模式进行的分析显示，他们通常在针对特定国家的决议案表决中弃权。

分析同时指出，这些国家近期日益屈服于中国和其他国家要求投反对票压力，从而导致决议案功败垂成。

一名西方外交官表示，「我们知道中国的影响力，特别是在非洲」，许多国家尤其不愿意在表决的时候与联合国安全理事会常任理事国唱反调。（译者：何宏儒/核稿：陈政一）

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