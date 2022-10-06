泰国幼托中心枪击案 凶手返家杀害妻儿后自戕

（法新社曼谷6日电） 泰国东北部一家幼托中心今天发生重大枪击案，曾担任警察的凶手开枪滥射并持刀攻击，造成34人身亡，包括多名幼童，最小年龄仅2岁。枪手犯案后返家杀害妻儿，随后自戕。

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枪手持有一把霰弹枪、一把手枪和一把刀，于当地时间12时30分在泰国东北部的农磨兰普府（Nong Bua Lamphu）一家日托中心开枪，随后驾车逃离现场。

泰国警方已经确认凶手是34岁的前警察潘亚（Panya Kamrab），去年因毒品问题遭革职。警方表示，据知死者中有23名幼童，年龄在2至3岁。

泰国总理府发言人阿努查（Anucha Burapachaisri）表示，这起事件造成超过30人死伤，总理帕拉育表达高度担忧，已经下令协助死伤者相关事宜。

泰国不到1个月前才发生一起枪击事件，一名现役军人在首都曼谷的一处军事训练基地，持枪杀害2名同袍。

泰国境内持有枪枝比例虽高，滥射事件极为罕见。但根据曼谷邮报（Bangkok Post），过去一年来，发生至少另外2起现役军人持枪杀人案。

2020年，士官长贾克潘（Jakrapanth Thomma）在17小时持枪滥射中杀害了29人，并造成多人受伤。他最后遭突击队员击毙。

© 2022 AFP