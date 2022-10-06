瑞典结束北溪管线外泄现场调查 原因指向人为破坏

（法新社斯德哥尔摩6日电） 瑞典当局今天表示，输送俄罗斯天然气到欧洲的北溪（Nord Stream）管线在瑞典专属经济区内两处外泄处经过现场调查后，加深了管线遭到人为破坏的疑虑。

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瑞典检察官朱维斯特（Mats Ljungqvist）说：「我们可以做出结论说，穿过瑞典专属经济区（Exclusive Economic Zone, EEZ）的北溪1号和2号管线段落曾被引爆，导致天然气管线的广泛破坏。」

朱维斯特还说，「犯罪现场调查加深了管线遭到严重人为破坏的疑虑」。

「已在犯罪现场搜集到证据，现在将进行检视。」

朱维斯特以侦查不公开为由，并未透露细节。他还说，这起事件相当敏感。

9月26日发现的4处天然气外泄点，皆位于丹麦波荷木岛（Bornholm）附近的波罗的海水域。

两处外泄点位于瑞典专属经济区，另两处则位于丹麦专属经济区。

瑞典检察总署（Swedish Prosecution Authority）3日宣布封锁瑞典专属经济区内的北溪管线外泄区域，以进行现场调查。

瑞典检察总署今天表示，调查工作已经完成，相关区域已经解除封锁。

随着莫斯科入侵乌克兰遭西方制裁，俄罗斯切断对欧洲的天然气供应疑似进行报复，连结俄德的北溪1号和2号海底天然气管线因此成为地缘政治紧张局势的焦点。

北溪海底输气管线目前虽没有运作，但在遭到显而易见的破坏前，管线中仍有天然气。

华府和莫斯科当局都否认和这些外泄事件有关。

© 2022 AFP