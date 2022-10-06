甘比亚66童死于肾损伤 世卫：跟4款感冒糖浆有关

（法新社日内瓦5日电） 世界卫生组织今天发布警讯指出，甘比亚66名孩童死于急性肾损伤，疑似跟印度药厂Maiden Pharmaceuticals生产的4款咳嗽、感冒糖浆有关，并警告受污染的药品可能流入全球。

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世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）告诉记者，这4款感冒、咳嗽糖浆「可能跟急性肾损伤及66名孩童的死亡有关。」

谭德塞表示，WHO也正在「跟这间公司和印度监管当局进行深入调查。」

WHO发布警告，有疑虑的糖浆有4款，分别是口服盐酸异丙嗪（Promethazine Oral Solution）、Kofexmalin婴儿咳嗽糖浆（Kofexmalin Baby Cough Syrup）、Makoff婴儿咳嗽糖浆（Makoff Baby Cough Syrup）和Magrip N感冒糖浆（Magrip N Cold Syrup）。

甘比亚当局将于10月6日起，针对西部区（West Coast Region）及上河区（Upper River Region）的农村家庭，回收含有乙醯胺酚和盐酸异丙嗪成分的糖浆药品，

甘比亚卫生部今年7月展开的一项调查提到，大肠杆菌是急性肾衰竭爆发的可能原因。

不过，主导卫生部调查的肾病学家贾格尼（Abubacarr Jagne）今天告诉法新社：「这项进行中调查的初步结果表明，这次爆发的急性肾损伤病例，很可能是乙醯胺酚和盐酸异丙嗪糖浆所引起。」

WHO表示，从印度中央药物标准控制局（CDSCO）接获的讯息显示，Maiden Pharmaceuticals只向甘比亚供应受到污染的药品。

WHO在一封电子邮件中指出：「但无法排除这些产品透过非正式或不受监管的市场流入其他非洲国家的可能性。」

信中还警告：「此外，制造商可能在其他产品中使用了相同的受污染原料，并流入国内或出口到国外」，全球都可能暴露在风险中。

谭德塞敦促所有国家谨慎行事，努力「检验并将这些产品从流通市面中移除，以避免对患者造成更多危害。」

© 2022 AFP