经济衰退风险上升 IMF总裁吁全球齐力行动

（法新社华盛顿6日电） 在经济反覆遭受冲击，推升全球衰退风险之际，国际货币基金（IMF）总裁乔治艾娃（Kristalina Georgieva）今天敦促全球政策制定者一致行动，以避免现况变成新常态。

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乔治艾娃在IMF下周年会登场前发表演说。她表示，「藉由处理最紧迫的挑战来稳定全球经济」至关重要，这些挑战包括居高不下的通货膨胀率。

乔治艾娃说，政策制定者必须一起行动，「以避免这个高度脆弱的时期演变成一种危险的『新常态』」。

但她警告过程会很难受。她也承认，若各国央行太过激进平抑物价压力，可能引发「延续很久的」经济下行。

超过180个国家的财长与央行总裁下周将齐聚华盛顿，这会是尚无COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情的2019年以来，IMF与世界银行（World Bank）首场全面性面对面会议。

目前全球经济正处于艰难时刻，虽然疫情大致上已控制下来，但飙涨的物价和升高的利率恐将震撼全球、扼杀刚萌生的经济复苏。

但乔治艾娃表示，大国央行在抗通膨战役中缩手仍嫌太早。通膨率已来到40年来的最高点。

乔治艾娃接受法新社专访时说，通膨「仍旧顽强、还在持续」。

「做得不够的风险大于做过头。它们（大国央行）显然必须做得更多，必须坚持到底。」

© 2022 AFP