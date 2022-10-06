诺贝尔文学奖赋予重任 艾诺：乐见女权浪潮再起

（法新社巴黎6日电） 法国女作家安妮．艾诺（Annie Ernaux）今天获颁诺贝尔文学奖，她告诉瑞典电视台，这项殊荣也代表巨大责任。她今年稍早接受法新社访问时，则用「只是一名写作女子」形容自己。

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艾诺在她获奖消息宣布后不久，接受瑞典电视台（SVT）访问时表示：「对我来说这是一项巨大荣誉，同时也是庞大责任。我被赋予了这个责任。」

身为法国文学代表人物之一的艾诺，在法国和其他国家是跨越数个世代的女性主义代表人物。

她于1974年出版首本小说「清空」（Cleaned Out，暂译），描述自己隐瞒家人的一次堕胎痛苦经历。

艾诺2000年着作「记忆无非彻底看透的一切」（The Happening），同样是以她年少时的堕胎经验为背景。去年改编自这部小说的法国电影「正发生」上映，并夺得威尼斯影展金狮奖。

这部电影上映时间正巧切合时事，因为美国最高法院今年6月推翻1973年「罗诉韦德案」（Roe v. Wade）的历史性裁决，结束近50年来堕胎在美国享有的宪法保障，使得在美国一些州堕胎再度成为违法行径。

艾诺在今年法国坎城影展期间受访谈到，对于这件事将发生并不意外，她说：「这股保守派浪潮可以预期，因为当女性掌权时，或是当她们的意见更响亮，男性便会团结在一起。」

尽管如此，艾诺乐见「正发生」这部电影带来影响，因为她的原着作「出版当时，女性主义处于低潮，因而未激起太多反应」。

艾诺也很高兴见到「我也是」（MeToo）及其他运动掀起的女性主义浪潮，她说：「女人已不再愿意逆来顺受。」

这些新一代的女权人士，让艾诺感到「真正喜悦」，她表示：「当政治环境令人不太开心，能够注入新生命、突破限制的，就是女性主义。」

许多人或许视艾诺为女性主义代表人物，她却不这么看自己，艾诺说：「我只是一名女性，一名写作的女性，仅此而已。」

© 2022 AFP