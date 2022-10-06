赫松州被俄国并吞后 乌克兰宣布收复大片领土

（法新社基辅6日电） 俄罗斯宣布并吞乌克兰南部的赫松州（Kherson）后，乌克兰军方今天表示，乌国部队在不到一周的时间内，重新夺回该州超过400平方公里的领土。

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乌克兰南部军队司令部发言人胡梅纽克（Natalia Gumeniuk）透过线上简报表示，「自10月初以来，乌克兰武装部队已解放赫松地区400多平方公里的领土。」

同时，俄国军方也宣称，在这条南部战线上，「沿着俄罗斯防线，敌人已经被击退。」

俄军表示，乌军部署了4个营级战术群，并在杜德恰尼（Dudchany）、苏汉诺夫（Sukhanove）、萨多克（Sadok）和布鲁斯金斯科（Bruskinskoe）等地附近「多次尝试突破我们的防线」。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天宣布，赫松一带的新沃斯克列先西克（Novovoskresenske）、新赫里霍里夫卡（Novohryhorivka）和佩特罗拉夫利夫卡（Petropavlivka）等村庄已经获得「解放」。 在几乎完全收复东北部的哈尔科夫（Kharkiv）地区后，乌克兰军队最近在东部和南部战线取得更多进展。

© 2022 AFP