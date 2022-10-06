重要媒体有「分身灵」 假网站专门散播挺俄假新闻

（法新社柏林6日电） 「伪装的」新闻网站使用与重要新闻网站相似的网域名称，专门就乌克兰战争，散播挺俄罗斯假新闻。被称为「分身灵」的文宣战歪风正在欧洲上演，调查指向俄罗斯境内人士。

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「俄罗斯停供天然气，德国面临能源危机。由于柏林夜间关闭路灯，导致一名男孩命丧脚踏车意外。」

脸书（Facebook）上这则发文看似出自德国第一大报「画报」（Bild）的真实报导，经过包括法新社等机构调查后却发现这其实是假新闻。有心人士架设了伪装成重要新闻网站的假网站，散播挺俄罗斯消息。这股歪风主要出现在德国，但是其他欧洲国家也有。

脸书的母公司Meta于9月底指出，源自俄罗斯境内的「庞大网络」发起一波锁定俄罗斯侵略乌克兰议题的宣传战，已遭下架。

Meta指出，逾60个假网站伪装成英国、法国、义大利、乌克兰等国合法新闻机构官网，包括英国「卫报」（The Guardian）、德国「明镜周刊」（Der Spiegel）、义大利安莎通讯社（ANSA）都是苦主。

非政府组织「欧洲盟联假讯息实验室」（EU DisinfoLab）也对这股歪风展开调查，强调上述网络目的在「将乌克兰描绘成一个失灵而腐败的纳粹国家」，同时要「推销克里姆林宫对乌克兰战争的论述」。

欧洲盟联假讯息实验室并表示，自从5月就开始运作的上述网络也想要在欧洲散播恐惧，强调「对俄罗斯进行制裁会如何毁掉欧洲人的生活」。

德国还出现诸多其他假新闻，包括假的明镜周刊网站上有所谓北部城��不来梅（Bremen）一所学校为了节省天然气而发生爆炸。假的德国新闻网站T-Online上则是出现卡车司机挡路抗议欧盟政策。假的画报网站一则新闻称，试图焚烧俄罗斯国旗的乌克兰难民把一间房屋给烧了。

假新闻循相同模式散播：先出现在与主流媒体网域名称类似的网站上，然后再透过付费广告或脸书、Instagram、Telegram和推特（Twitter）上的社媒假帐号进行散播。

Meta称之为「自从乌克兰战争开打以来，我们所瓦解来自俄罗斯境内最大而且最复杂行动」、「是精密又暴力的不寻常组合」。

欧洲盟联假讯息实验室将这场宣传战称为「分身灵」（Doppelganger），强调「无法正式归因特定行动者」，但是相关要素指向在俄罗斯境内活动的一些个人。（译者：何宏儒/核稿：陈政一）

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