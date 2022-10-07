伊朗称艾米尼病死 艺术家染红喷泉抗议血腥镇压

（法新社尼柯希亚7日电） 由于一名艺术家将水染成红色，伊朗首都德黑兰一些喷泉今天看似喷出血液，象徵数周来当局血腥镇压民众示威活动。这一波抗议风潮是因女子艾米尼遭警方拘留时死亡所引爆。

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22岁库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）被指未遵守伊朗对妇女服装的严格法规，在德黑兰遭到逮捕。她的死讯9月16日公布后，在伊朗掀起动乱。

民众对此事的愤怒演变成伊朗近3年来最大的抗议风潮，在当局镇压下，已有数十人丧生，数百人被捕。

经法新社记者查证确认的网上影片显示，尽管警方动用致命武力镇压，抗议仍持续了一连20个昼夜。

为此，官方今天公布医学鉴识报告宣称，艾米尼的死因是罹患疾病而非遭到重击或殴打。

喷出红水的几个喷泉位于德黑兰市中心的学生公园、法特米广场（Fatemi）和艺术家公园内。

活跃人士在推特贴文，形容喷泉喷出红水是「艺术创作」，并以「德黑兰浸在血泊中」为标题。文中表示，创作者是一位不知名的艺术家。

设在挪威奥斯陆的「伊朗人权」（Iran Human Rights）组织表示，伊朗当局镇压示威已造成92位民众丧生。当局并对网路实施全面限制，包括封锁社群网站Instagram和WhatsApp。

© 2022 AFP