俄乌战争阴霾 诺贝尔和平奖难猜也可能从缺

（法新社奥斯陆7日电） 诺贝尔和平奖得主今天将出炉，专家们推测在俄乌战争期间，此奖可能颁给批评俄国总统蒲亭的人士，或是关注气候议题的环保人士等，甚至可能从缺。

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诺贝尔奖颁奖季来到高潮，和平奖得主将于当地时间今天上午11时（台湾时间下午5时）在挪威奥斯陆公布，当前时值俄罗斯侵略乌克兰，将欧洲卷入二战以来最严重的危机之一。

负责颁发和平奖的挪威诺贝尔委员会（Norwegian Nobel Committee）对提名名单严格保密，但已知名单上有343个名字，其中包括251人和92个组织。

鉴于乌克兰自年初以来一直占据新闻版面，部分奖项专家认为，委员会不大可能忽视其存在。

奥斯陆和平研究中心（PRIO）主任厄尔德尔（Henrik Urdal）告诉挪威广播公司（NRK）：「我们很可能会看到此奖以某种方式指向乌克兰。」

他表示在这种情况下，可能奖落白俄罗斯反对派领袖季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）和俄罗斯着名异议人士纳瓦尼（Alexei Navalny），这两人对于克里姆林宫和克宫盟友白俄罗斯强人总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）来说，犹如芒刺在背。

也有可能颁给设在荷兰海牙的国际法院（ICJ），国际法院3月曾下令俄罗斯立即停战；也可能在数以百万计人因冲突流离失所之际颁给联合国难民署（UNHCR）。

厄尔德尔也提到记录疑似战争罪行的机构，例如同样设在海牙的国际刑事法院（ICC）或调查网站「冒险者」（Bellingcat）为可能获奖者。

只要战火未歇，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）得奖机会就不被看好，即便他是赌盘大热门。

此外，挪威和平理事会（Norwegian Peace Council）负责人和其他诺贝尔奖观察人士暗示，鉴于地球的警钟响起，今年和平奖可能授予气候运动人士。

瑞典环保少女童贝里（Greta Thunberg）尽管年纪轻轻，但多年来一直被视为摘下诺贝尔桂冠的可能人选；可能得奖者还有被誉为「世界自然纪录片之父」的英国博物学家大卫艾登堡（David Attenborough）或其他环保人士。

挪威诺贝尔委员会的5名成员也不排除反其道而行甚至让得奖者从缺，这种情况过去发生过19次，最近一次是在50年前。

© 2022 AFP