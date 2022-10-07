俄并吞乌克兰4州 欧盟祭第8轮制裁

（法新社布鲁塞尔6日电） 欧洲联盟（EU）今天对俄罗斯实施新一波制裁，将30人与7个实体增列黑名单中，并扩大进出口禁令，理由是俄罗斯吞并了乌克兰4州。

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这些措施在欧盟官方行政专刊上公布后生效，也对俄罗斯运送世界各地的原油价格上限指明方向，不过，这些有待七大工业国集团（G7）内部制定了细节后才会实施。

欧盟法规指出，这波制裁是为了回应俄罗斯「进一步侵略乌克兰，在目前被非法占领的顿内茨克（Donetsk）、赫松（Kherson）、卢甘斯克（Luhansk）和札波罗热（Zaporizhzhia）等地区办理非法的假公投…非法吞并那些乌克兰地区…以及俄罗斯联邦颁布动员令并一再威胁使用大规模毁灭性武器」。

欧盟黑名单中增列30人和7个实体，包括歌手奇切里娜（Yulia Chicherina）和拉斯托格夫（Nikolay Rastorguev），以及其他被视为支持战争的「宣传」艺术家。

列入黑名单的还包括俄罗斯选举委员会及其负责人、并吞地区的代理俄罗斯官员，以及俄罗斯国防官员和国防附属公司。

这是自克里姆林宫于2月下令入侵乌克兰以来，欧盟对俄罗斯实施的第8次制裁。（译者：纪锦玲）

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