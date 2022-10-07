北韩射飞弹美国祭新制裁 1名台湾人被列入

（法新社华盛顿7日综合外电报导）美国今天就北韩本周试射飞弹实施新的制裁，目标针对一个援助平壤武器计画和军事行动的燃料采购网路，被制裁者中包括1名台湾人。

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美国财政部发布声明说，美国这一波制裁名单，包括新加坡人郭记胜（Kwek Kee Seng）、台湾人陈诗焕（Chen Shih Huan），以及在马绍尔群岛注册的新东方海运公司（New Eastern Shipping Co Ltd.）。美国指控他们拥有或经营管理的一艘油轮，涉嫌多次向北韩运送精炼石油。

另外，两家在新加坡注册的公司Anfasar Trading (S) Pte. Ltd.和Swanseas Port Services Pte. Ltd.，也被列入制裁名单。

这些制裁措施将限制郭记胜、陈诗焕以及上述公司在美国或与美国经济实体进行金融活动。

负责恐怖主义与金融情报业务的财政部次长尼尔森（Brian Nelson）表示，北韩试射长程弹道飞弹，包括飞越日本上空的飞弹，显示其持续漠视联合国安理会的相关各项决议。

美国财政部声明指出，美国将持续实施多边制裁，追查世界各地协助北韩逃避制裁的行为，包括那些受指派参与这些活动的人士。

© 2022 AFP