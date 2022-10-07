拜登：核子末日决战风险重现 冷战后首见

（法新社纽约6日电） 美国总统拜登今天说，世界自冷战以来首度处于核子「末日决战」风险中，而他正想知道俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）在乌克兰战争中有什么台阶可以下。

广告 继续浏览后续

拜登在纽约的民主党募款活动上说，自美国前总统小甘乃迪（John Fitzgerald Kennedy）时代和1962年古巴飞弹危机以来，世界从未面临发生末日战争的可能性。

他说，蒲亭为了继续侵略乌克兰，扬言动用核子武器，并不是在「开玩笑」。

拜登在活动上与民主党支持者谈话时，少见地使用强烈措辞来谈论蒲亭核武威胁所制造的风险。这场活动是由报业大亨鲁柏特．梅铎（Rupert Murdoch）之子詹姆斯．梅铎（James Murdoch）在曼哈顿的家里举办。

拜登说，如果事情实际上继续朝这个方向发展，就是自古巴飞弹危机以来，「我们首度遭受动用核武的直接威胁」。他指的是过去苏联在古巴部署射程可达美国的飞弹，引发核子僵局。

乌克兰在西方国家支持下，顽强抵抗俄罗斯入侵。蒲亭面对这种情况，几乎毫不掩饰地扬言，若他觉得在夺取乌克兰大片领土的目标上已别无选择，就有可能动用核武。

专家认为，这很可能是相对小规模的战术攻击。但拜登警告，针对小片地区的战术攻击仍有可能触发更大范围的冲突。

拜登说，「我很了解这个人」，蒲亭「说有可能动用战术核武或生化武器时，不是在开玩笑，因为他的军队可以说表现得差劲透了」。

拜登也说：「我不认为有办法随意动用战术核武，而最终不会导致大决战。」

他说：「我正想弄清楚蒲亭有什么台阶可以下。他的出路在哪里？他要如何才能既不丢面子，又保住俄罗斯内部大权？」

© 2022 AFP