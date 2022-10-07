欧洲政治共同体首次峰会 44国团结反俄侵略及挺乌

（法新社布拉格6日电） 欧洲各国领袖今天在捷克布拉格为「欧洲政治共同体」（European Political Community）首次峰会齐聚一堂，其中乌克兰总统泽伦斯基呼吁欧洲提供更多支援。

广告 继续浏览后续

「欧洲政治共同体」成立宗旨是在俄罗斯侵略的威胁下，将欧洲国家团结起来。首次峰会在布拉格城堡（Prague Castle）举行，从欧洲东南部的高加索地区到西北部的冰岛，有44国领袖出席，包括27个欧盟成员国和17个其他欧洲国家。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）并未受邀，会议却在他的阴影下召开，讨论也都集中在他下令入侵乌克兰所造成的经济和安全动荡。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）说：「我们展现了44个欧洲国家的团结，44国非常明确地表达对俄罗斯发起战争的谴责，以及对乌克兰的支持。」

成立「欧洲政治共同体」是马克宏的构想，这个实验性组织被称为「政治协调的新平台」，但首次峰会除了各国领袖大合照之外，少有具体结果。

比利时总理德克鲁（Alexander De Croo）说：「光看出席人士就知道重要性了。整个欧陆都在这里，除了白俄罗斯和俄罗斯。从而显示这两个国家有多孤立。」

正在督导乌军反攻俄军的泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在视讯演说中呼吁欧洲扩大供应武器和安全保证，以惩罚俄罗斯。

他说：「此时此刻，我在这里呼吁大家做出一个简单决定。一个有关我们这个共同体、我们这个组织成立宗旨的决定。我们欧洲领袖可以成为和平领袖。我们的欧洲政治共同体可以成为欧洲和平共同体。」

这场峰会只召开一天会议，由于各国之间歧见颇深，甚至公开冲突，有些出席人士对这场峰会抱持质疑态度。

但各国领袖同意再给这个组织一次机会，宣布下次峰会将于春天在摩尔多瓦召开，之后由西班牙和英国接手。

© 2022 AFP