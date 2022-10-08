乌称克里米亚桥爆炸应归咎俄方 俄军阵前换将

（法新社莫斯科8日电） 连接俄罗斯并吞领土克里米亚与俄国本土的克里米亚桥今天发生大爆炸。乌克兰总统顾问表示，这起事件应归咎于俄国；同日莫斯科宣布更换新将领，以领导俄军在乌国的攻势。

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法新社报导，乌国总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顾问波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在总统府发布的评论中表示，「值得注意的是，根据所有迹象，爆炸的卡车是从俄罗斯一侧进入大桥。因此，针对这起事件，应向俄罗斯寻求答案。」

同日，在战场上的一系列挫折招致俄国国内对其部队发出前所未见的批评之后，莫斯科任命了一位新将领苏罗维基（Sergei Surovikin），以统领其在乌国的攻势。

苏罗维基此前曾领导乌克兰南部的俄国部队。他也曾参与1990年代塔吉克（Tajikistan）和车臣（Chechnya）的冲突。

本月稍早，乌克兰军队收复乌东战略重镇利曼（Lyman）后，车臣共和国领导人卡狄罗夫（Ramzan Kadyrov）呼吁莫斯科将负责乌国战事的高级将领解职。

今天稍早，俄罗斯扶植的克里米亚自治共和国首长阿克瑟诺夫（Sergei Aksyonov）在社群平台Telegram发文说，「克里米亚大桥（Crimean Bridge）的道路交通已经恢复」，要上桥的巴士和汽车必须接受「全套检查程序」。

负责营运俄罗斯通往克里米亚铁路客运路线的公司Grand Service Express也发布声明称，克里米亚桥的铁路已恢复通车，「2列火车在傍晚离开克里米亚半岛，准备前往莫斯科和圣彼得堡」，并将途经该桥。

另外，乌克兰邮局宣布，它正准备印制并发行印有「克里米亚桥残骸」的邮票。

© 2022 AFP