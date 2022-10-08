亚马逊「树王」25层楼高 科学家估树龄逾400岁

（法新社里约热内卢7日电） 科学家历经3年规划、5次探险并在茂密丛林跋涉2周后，总算抵达亚马逊雨林至今发现最高树木的所在地。这棵树有25层楼高、估树龄超过400岁，科学家对它的美丽赞叹不已。

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这棵巨树位于巴西北部的伊拉塔普鲁河自然保护区（Iratapuru River Nature Reserve），树顶高高地突出于树冠层，是名为亚马逊苏木（angelim vermelho）的树种（学名Dinizia excelsa），树高88.5公尺、树干周长9.9公尺。科学家们表示，这是亚马逊地区有史以来发现最高的树木。

研究人员2019年在一次3D绘测计画中，第一次透过卫星影像发现这棵巨大的树木。

由学者、环境保育者、当地向导组成的团队曾于同年稍晚展开一次考察，试图到达那棵树的所在地，但历经10天艰难跋涉后，他们筋疲力竭、物资短缺且有一名团队成员生病，不得不折返。

考察队今年9月12日至25日再次挑战，终于到达巨树所在地。这支探险队的研究人员乘船沿着险峻湍急的河流行进了250公里，后来又徒步穿越20公里多山丛林地形才抵达。

19人考察队当中，有1人经队医研判被毒蜘蛛咬伤。

不过，协助组织这趟行程的阿马帕联邦大学（Amapa Federal University）森林工程师席瓦（Diego Armando Silva）表示，这一切都是值得的。

席瓦告诉法新社：「这棵树是我看过世界上最美的事物之一，太美妙了。」

「你置身于这片人类从未涉足过的森林之中，有着绝对旺盛的自然气息。」

在这巨树下扎营后，团队开始收集树叶、土壤和其他样本，藉此分析这颗树的树龄、这地区为何有这么多参天大树、它们储存了多少碳等问题。

据席瓦预估，这棵树的树龄至少介于400年至600年。他并表示，这个地区的巨树可以从大气中吸收其一半重量的碳，这对于帮助遏制气候变迁至关重要。

但尽管这里位处偏远，这地区的巨树仍处于威胁之中。

协助组织这次考察的亚马逊人类环境研究所（Imazon）学者白瑞拉（Jakeline Pereira）表示，这类树木对盗伐者而言相当珍贵，而且伊拉塔普鲁保护区正在遭受非法开采金矿者入侵，这些人常会造成环境破坏。

© 2022 AFP