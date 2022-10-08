俄称在顿内茨克有进展 夺下巴赫姆特附近村庄

（法新社巴赫姆特7日电） 近日在乌东、乌南战场屡遭乌克兰击退后，俄军首次有所斩获。俄军今天表示，他们在顿内茨克（Donetsk）有所进展，夺下重要据点巴赫姆特（Bakhmut）附近一些村庄。

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俄军在巴赫姆特周边有所进展，时值俄国东正教领袖称俄罗斯总统蒲亭的统治是上帝旨意，并为蒲亭70岁生日祝寿。但另一方面，今年诺贝尔和平奖所颁的人权斗士与团体来自俄、乌及白俄，无不指向对俄乌战事的关注。

顿内茨克的亲俄分离势力部队表示，他们夺回工业城镇巴赫姆特附近一些村庄；巴赫姆特目前仍在乌军手上，但已遭俄军炮击数周。

亲俄部队在社群媒体说：「在顿内茨克人民共和国（DPR）境内，顿内茨克和和卢甘斯克（Lugansk）州联军在俄军支持下解放奥特拉多夫卡（Otradovka）、韦塞拉亚多利纳（Veselaya Dolina）、扎伊采沃（Zaitsevo）。」

顿内茨克局部地区多年来一直由俄国所支持亲俄民兵所控，也是俄国2月底入侵乌克兰以来一大重要战场收获。但乌军最近几周在包括顿内茨克在内的乌东、乌南前线击退俄军。 中央社（翻译）

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