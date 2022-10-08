美期中选举 川普押宝多名争议候选人牵动政治前途

（法新社华盛顿7日电） 美国期中选举倒数一个月，前总统川普以前所未见的热情投身于辅选，将他的「造王者」名声押在关键初选中多名有争议的候选人身上，最后结果可能左右他的政治前途。 华府智库「布鲁金斯研究所」（Brookings Institution）资深研究员胡达克（John Hudak）近日在部落格文章中写道，川普今年没有在任何地方竞选，但11月8日的期中选举却攸关他的政治前途。

广告 继续浏览后续

胡达克认为，川普打算透过期中选举，照他的形象来重塑共和党，这项计画很有可能让川普未来几年庸庸碌碌，或在政党政治喊水会结冻。

川普在初选背书的候选人中，有许多被视为排挤其他更可能胜出的主流人选，恐导致原本在关键战场上可从民主党手中轻松夺取的胜利溜走。

他看中的争议性候选人包括宾州名医奥兹（Mehmet Oz）及俄亥俄州的风险资本家范斯（J.D. Vance）。奥兹被许多人视为脱节的「外来投机客」，容易失言；范斯则是成年后大多待在矽谷（Silicon Valley），也面临类似的问题。

在乔治亚州的情况也是如此，前美式足球明星华克（Herschel Walker）因涉家暴、对个人过去事迹不诚实和心理健康问题而面临外界质疑。

而在亚利桑那州，马斯特斯（Blake Masters）在本该顺利赢得的议席选战中打得艰辛，美国政治新闻机构Politico曾形容他的竞选主轴是「强硬的民族主义派」。

联邦参议院少数党共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）曾拐弯抹角地暗示，他认为「候选人素质」是一个问题。

胡达克更直截了当地说：「如果像华克、奥兹、范斯或马斯特斯这样的参议员候选人最终大多败选，让民主党在参议院维持多数，川普将受到广泛指责。」

美国罗格斯大学（Rutgers University）媒体和历史学教授葛林柏格（David Greenberg）表示，川普在期中选举不会有什么收获，却有很多可以损失，因为如果他钦点的候选人被淘汰，他会被认为魅力已失，影响他可能角逐2024年共和党总统候选人提名的选情。

不过观察人士时常指出，川普的许多死忠支持者无论如何都不关心参议院或华府政治。

政治分析家克利尔（Nicholas Creel）说：「虽然川普连任失败，遇到两次弹劾，身上有近12起严重犯罪调查，还有数不清的丑闻，换成任何其他政治人物，大多早就一蹶不振，而川普仍是共和党内的明显领袖。」

克利尔说：「川普的党内支持度太强韧，不会因为共和党今年11月表现糟糕而受损。」

© 2022 AFP