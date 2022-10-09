伊朗国家电视台遭骇 最高领袖新闻画面被动手脚

（法新社巴黎9日电） 支持伊朗女性发起抗议活动的数位人权人士，昨天骇入伊朗国家电视台晚间新闻节目，将伊朗最高领袖哈米尼的脸部影像加上被瞄准当成靶心和陷身火焰的特效。

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在当地晚间9时开始播放的新闻节目字幕上写着：「你们的双手沾满了我们年轻人的鲜血。」22岁的伊朗女子艾米尼（Mahsa Amini）遭宗教警察拘留后死亡引发抗议浪潮，再次撼动德黑兰和其他城市。

骇客人权团体阿里的正义（Edalat-e Ali）宣称，最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）接见国家官员影片被骇上特效是他们的杰作。他们在萤幕上方右手边还加了一行字写着：「加入我们起义」。

这些影像向伊朗的观众播送了好几秒，其中还播放了艾米尼的黑白影像，以及过去3周多来国家安全部队镇压骚乱期间遇害的另外3名女子的黑白照片。

总部设于伊朗以外地区的波斯语媒体和人权团体，在社群媒体普遍转传这起骇客事件。

伊朗国内的塔斯尼姆通讯社（Tasnim news agency）证实，晚间新闻「遭反革命分子骇入片刻」。

网路上流传的影片显示，在被骇加工的新闻画面播毕后，新闻主播显得坐立难安。尽管伊朗当局封锁网路，主播局促不安的反应画面仍然在网路上疯传。

骇客还在萤幕上附上一则讯息，敦促哈米尼离开他的德黑兰办公室，逃离伊朗。「时候到了，该收拾你在帕斯德大街（Pasteur Street）官邸的家具，替你的家庭在伊朗以外的地方找个家。」1111009?

© 2022 AFP