伊朗国营电视台：伊朗抗议活动 2安全人员丧命

（法新社巴黎9日电） 伊朗国营媒体今天报导，在抗议艾米尼之死的活动中，有2名安全部队成员丧命。

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街头暴力冲突造成数十人死亡，死者除大多数是抗议者外，也包括安全部队成员。

伊朗通讯社（IRNA）报导，民兵组织巴斯杰（Basij）一名成员在德黑兰南部遭暴徒攻击，头部受重伤，昨天晚间不治。

巴斯杰是伊朗的强硬派民兵组织，和伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guards Corps）有关联。伊斯兰革命卫队是伊朗军方一支意识形态武装力量。

伊朗通讯社还报导，一名伊斯兰革命卫队成员昨天在库德斯坦省（Kurdistan）首府萨南达治（Sanandaj）的抗议活动中遭杀害。

根据当地媒体，艾米尼之死引发抗议活动逾3周来，至少有14名安全部队成员丧生。

法斯通讯社（Fars）曾于9月27日报导，这些抗议活动中约有60人丧生。但这个数字迄今未更新。

22岁的艾米尼（Mahsa Amini）据信因未能遵守伊朗严格的女子服装规定，被宗教警察逮捕3天后于9月16日死亡，引爆伊朗民众怒火，各地抗议活动不断。

© 2022 AFP