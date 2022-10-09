热带风暴茱丽亚增强为飓风 朝中美洲前进加勒比海沿岸登陆

（法新社蓝田8日电） 美国国家飓风中心（National Hurricane Center）表示，热带风暴茱丽亚（Julia）今天朝中美洲前进的途中增强为飓风，预期它将在尼加拉瓜东侧的加勒比海沿岸登陆。

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在茱丽亚行经路径上的尼加拉瓜沿海城镇蓝田（Bluefields），渔民忙着保护作业船只，许多民众也赶去市场采买食品杂货，并从自动柜员机（ATM）领取现金。

美国国家飓风中心表示，茱丽亚行经哥伦比亚圣安德瑞斯岛（San Andres）和普罗维登西亚岛（Providencia Islands）附近时，已增强为最大持续风速达每小时120公里的飓风。

在衡量飓风强度的沙费尔-辛浦森制（Saffir-Simpson，共5个等级）中，茱丽亚被归类为最低的1级风暴。

美国国家飓风中心表示，预料茱丽亚将在8日深夜、9日清晨之间登陆尼加拉瓜，9日横越尼加拉瓜，10日沿着宏都拉斯、萨尔瓦多和瓜地马拉西侧的太平洋海岸移动。

尼加拉瓜副总统穆利优（Rosario Murillo）援引官方报告称，如果茱丽亚按照目前的路线移动，它将以1级飓风的强度在蓝田以北的奥利诺科（Orinoco）和珍珠舄湖（Laguna de Perlas）之间的沿岸地区登陆。

尼加拉瓜已经疏散珍珠舄湖和其他地区约6000人。

© 2022 AFP