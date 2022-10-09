美群众选前上街头拥堕胎权 吁票投民主党

（法新社华盛顿8日电） 美国各地城市今天有数以千计群众走上街头，抗议最高法院撤销联邦保障堕胎权，并呼吁选民在下个月的关键期中选举去投票，一起加入民主党的「蓝色浪潮」。

广告 继续浏览后续

在华府，一群以女性为主的群众在游行时高呼「我们不要走回头路」。她们举着海报，呼吁大家「投票拯救妇女权利」。 18岁女学生鲍柏尔（Emily Bobal）告诉法新社说：「我不想倒退到不同的时代…我们在2022年还要这样抗议，实在有些荒谬。」她还说，保守派主导的最高法院下个目标可能就是同性婚姻。

70岁的艾伦 （Kimberly Allen） 说：「我们大多数人都愿意站出来，为民主而战，为身体自主权而战，无论男女。」 她说：「民主党人正努力维持在国会些微差距的主控权，期中选举可能对这类权利的未来产生决定性影响。」 多名游行民众戴着象徵堕胎权的绿色臂章或围巾；其他人则身穿代表民主党颜色的蓝色衣服，并举着大型旗帜和布条，呼吁选民参加「蓝色浪潮」（blue wave），在11月8日前往投票。 除华府外，在纽约、科罗拉多州丹佛（Denver）等城市也举行了类似的游行。

民调显示，民主党人这次要在联邦众议院维持掌控权的可能性很小，但在平分秋色的联邦参议院中，机会比较大。

美国最高法院今年6月作出裁决，结束了联邦数十年来对堕胎权的保障，让各州自行制定堕胎法令。

此后，几个共和党掌控的州禁止或严格限制堕胎权，引发了一系列法律上的挑战。

© 2022 AFP