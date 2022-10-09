艾米尼之死抗议进入第4周

（法新社巴黎8日电） 女学生高呼口号、工人罢工，22岁伊朗库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死引发的示威进入第4周，伊朗各地都传出示威者与安全部队发生暴力冲突。

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法新社报导，艾米尼据信因未能遵守伊朗严格的女子服装规定，被宗教警察逮捕3天后于9月16日死亡，引爆伊朗民众怒火。

伊朗昨天表示，调查发现艾米尼死于长期疾病，并非脑部受到重击，但艾米尼的家人说她一直都很健康。

艾米尼的父亲告诉总部位于伦敦的波斯语卫星新闻频道伊朗国际电视台（Iran International），他不相信官方报告。

伊朗国际电视台今天引述艾米尼的父亲报导：「我亲眼看到血从马沙（艾米尼）的耳朵和脖子后面流出来。」

即使极端保守的总统莱希（Ebrahim Raisi）在德黑兰全女子就读的萨拉大学（Al-Zahra University）与学生合影，庆祝新学年开始，女性领导的抗议活动仍在继续。

总部位于挪威奥斯陆的「伊朗人权」（Iran Human Rights）表示，在这所大学校园中，有年轻女性高喊「压迫者去死」。

库德族人权团体Hengaw在宣称今天录制的影片中说，女学生在艾米尼家乡萨盖兹（Saqez）街头游行，挥舞头巾，高喊「女人、生命、自由」。

此外，网路上广泛流传一段骇人影片显示，库德斯坦省（Kurdistan）首府萨南达治（Sanandaj）有一名男子在汽车方向盘后被枪杀。

警方表示，他是「被反革命势力杀害」。

尽管网路遭到限制，示威者采取新策略让讯息得以传递。根据法新社核实的网路影片，在德黑兰莫达雷斯（Modares）公路高架道上，有一幅巨大布条写着「我们不再害怕。我们会奋战」。

伊朗学生通讯社（ISNA）报导则说，首都德黑兰已部署大量安全人员，尤其是在各大学附近。报导说，德黑兰举行了零星和小型集会，在此期间，一些人在示威时破坏了公共财产。

其他如伊斯法罕（Isfahan）、卡拉吉市（Karaj）、希拉兹（Shiraz）、大不里士（Tabriz）等城市也有街头示威。

© 2022 AFP